Construir con barro: 6 Ideas ESPECTACULARES

Las máscaras y tratamientos de arcilla naturales son ideales para potenciar el cuidado y la salud de la piel. Si te gusta la sensación que te deja la visita a un Spa, pero no dispones de tiempo suficiente o no quieres gastar mucho dinero, puedes probar a hacerte un tratamiento digno de un spa en tu propia casa. La clave está en utilizar ingredientes naturales y de calidad. Dedícate un tiempo para consentirte y renovar tus energías. Si no dispones de mucho tiempo puedes comenzar preparándote una mascarilla facial, que también puedes aplicar en las manos si así lo deseas. Si cuentas con más tiempo puedes aplicarte una mascarilla de cuerpo completo. Agrégale un poco de chispa a esta actividad realizándola en pareja.