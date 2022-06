¡Ten un hogar ecológico! – 7 secretos

La elección del material que utilices para revestir tus fachadas es de suma importancia, ya que dependiendo del clima y la ubicación de tu parcela, la elección de un material no apto para las condiciones dadas puede hacer de tu proyecto todo un fracaso, no solo a nivel ecológico sino también funcional. Utilizar materiales que no sean reflectivos y que además protejan el interior de la vivienda de las condiciones externas tiene un impacto notorio en el consumo energético de la vivienda, siendo este más bajo al no necesitar de aire acondicionado extra o un sistema más potente de calefacción por no tener un revestimiento adecuado.

Con una visión más clara de todo lo que puedes hacer para tener un hogar ecológico, es cuestión de que adaptes estos puntos a tu nuevo diseño. No necesariamente debes incorporar todos estos elementos a tu proyecto, busca los que más se adapten a ti y estén dentro de tu presupuesto.