De cuchitril a hogar ULTRA MODERNO

Estas imágenes siempre me encantan son el reflejo de una época, de un momento que no volverá pero que son el punto de partida para un cambio en nuestras vidas o en la edificación que se interviene, como vemos en la imagen para este momento no tenemos ni techo. Se comenzaba a colocar la estructura y ni escalera tenemos para ingresar al segundo nivel, veamos con ansias como termina este trabajo.