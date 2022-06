¡Así se amueblan los patios modernos!

Para darle un toque original, creativo y único al patio de tu casa, mezcla y combina diferentes elementos. Desde los materiales de los muebles, hasta los accesorios y materos que colocas, son importantes. Si optas por muebles reciclados como estos, puedes optar por pintarlos para darles un aspecto más suave y que no parezcan tan rústicos, también puedes agregar cojines con estampados para hacerlo más cómodos. Pero recuerda que sino son resistentes al agua, debes retirarlos después que los uses para que no se dañen, en caso de que lleguen a mojarse.