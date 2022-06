¡Actualiza tu casa sin gastar un centavo!

Los amantes de la lectura, muchas veces no nos damos cuenta que nuestra colección va creciendo cada vez más, hasta el punto de no tener más espacio para guardar todos los libros. Pues bien, no te preocupes, ahora es tendencia usarlos como elementos decorativos y se ven muy bien en todos los espacios. Puedes decorar una repisa de la sala, la cabecera de tu dormitorio, e incluso en la cocina. Lo mejor de esto es que no importa que estén a la vista, tan solo ordénalos por pilas o montones y listo, un nuevo elemento decorativo.