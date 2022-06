Metidas de pata a evitar ANTES de comprar una nevera

El tamaño de tu refrigerador debe ser proporcional al tamaño de tu familia. Si tienes una pequeña familia tener una nevera enorme probablemente no sea una buena idea, ya que no se llenará o es probable que te cueste mantener en buen estado las cosas por más de dos semanas. Por otro lado, si tienes una familia grande que necesita orden y saber qué tipo de alimentos va a consumir cada quien, una nevera pequeña no bastará. También organiza tus prioridades para saber lo que necesitas, si eres una ama de casa sabes que puedes darle a tu nevera mucho más uso que lo que podría darle un soltero o estudiante. Así que antes de salir a comprar la nevera, toma en cuenta tus necesidades.