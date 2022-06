Cocinas modernas: 9 diseños ¡sensacionales!

El espacio de la casa, dedicado a cocina, debe tener características muy especiales. No importa la dimensión, por muy pequeño que sea esta habitación, su funcionalidad debe estar presente, si es demasiado amplia quizás, aunque no lo parezca, se complica más su desempeño o la excelencia de él, si no se diseña mirando su funcionalidad para que el que cocina se vea en un área que le facilite el trabajo.

En estás épocas la cocina se ha visto integrada a otros espacios de la casa, la cocina abierta e integrada al área social, cada vez es un motivo mayor en los diseños de vivienda. El espacio de cocina no solo se debe a esta función, también es sitio de reunión familiar y hasta cuando viene los amigos a compartir una buena comida, se sientan en el mesón o barra, al mismo tiempo que el cocinero o cominera asignado, prepara sus platos preferidos.

En este libro de ideas te traemos 9 cocinas modernas desde las más sencillas y elementales distribuciones hasta las más modernas, de avanzada en forma y colores. Solo sigue revisando este libro y esperamos encuentres la que más se parece a tu cocina ideal.