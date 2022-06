10 cosas que debes limpiar todos los día en tu casa

Esta área de piso, en el comedor, es una de las zonas que se ensucian más, aunque no parezca, sobre todo cuando tienes niños en la casa. Restos de comida caen, migas de pan o galletas, andan por ese piso y si no lo limpias a diario, te ensuciará toda la casa arrastrado por los zapatos.Con una aspiradora o escoba es posible que lo dejes perfecto, si ha caído algo más contundente, pues pasa el coleto, no queda más remedio.