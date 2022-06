¡7 secretos para tener la terraza más increíble!

Existen espacios hermosos de la casa, pero no hay nada como tener una terraza espectacular en la que podamos disfrutar de lo lindo con nuestros amigos y miembros de la familia, porque si hay algo que amamos de las terrazas son sus vistas y el ambiente tan único que se crea con tan solo estar en ellas por varias horas. Hoy en día hay tantas maneras de embellecerla con tan pocos recursos que una vez que lo sepas no pararás de aplicarlos en tu terraza, entonces ¿cómo puedes hacerla más interesante? Imagínate podrías tener el mobiliario adecuado con colores y texturas fascinantes, también podrías crear un ambiente acogedor con velas y luces tenues, y ¿quién dice que las flores no pueden agregarle valor a este fabuloso espacio? Con éstos 7 geniales consejos serás la envidia de toda la urbanización y de tus vecinos, tu terraza será tan hermosa que ¡Todos hablarán de ella por meses!