Increíble: ¡Tu apartamento te ayuda a PERDER PESO!

Seguramente cuando llegas a la casa lo primero que haces es servirte comida y sentarte frente al televisor durante todo el día. Es muy probable que no te levantes en al menos dos horas, y no se trata de autocastigarte y no ver tele se trata más que nada de levantarte de vez en cuando y caminar un poco por la sala, para que evites el sedentarismo y ¡Te muevas! Esta sala es maravillosa, los profesionales de ETC URBAN han hecho un excelente trabajo en la elección de colores y tonalidades claras, porque si no lo sabías los colores de las paredes influyen directamente en tu elección de querer comer. ¡Atención: Evita los tonos amarillos, rojos y naranjas!