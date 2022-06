Decorar (y sobrevivir) la fiesta de tus chamos

Quizás lo más común sea hacer la fiesta teniendo como motivo, el dibujo animado del momento. Desde la piñata, cosa que no puede faltar, hasta los empaques de los cotillones, pasando por la torta, la gelatina, y si es posible, los vasos, los platos y las servilletas. Para que no te resulte tan abrumador, juega con los colores. Es decir, compra los vasos, platos, servilletas y cualquier otro elemento en el color, o los colores, que más destaquen del dibujo que le guste a tu hijo. De esa manera no evitarás el dolor de cabeza por conseguir todo igual. Recuerda comprar todo en plástico, así no lamentarás ningún plato roto. También recuerda que no debes exagerar con la cantidad de pasapalos, pues los niños se llenan muy rápido. Invierte más en juegos o atracciones que los distraigan.