¡Tragaluces!: tu hermoso hogar con luz natural

Estos fabulosos modelos permiten que la luz pase a través de la ventana y a su vez, traiga a la habitación ventilación. Una de las ventajas de este tipo de tragaluz es que no se necesita emplear luz eléctrica en todas las habitaciones de la casa, lo cual le caerá muy bien a tu bolsillo debido a que ahorrarás más energía y a la vez las cuentas no saldrán tan costosas. Existen algunos diseños que se pueden manejar manualmente y los que están instalados en alturas considerables, se manejan a control remoto o por medio de un interruptor en la pared. Son ideales para ser instalados en el cuarto de los niños ya que no generan peligro.