¡Está de moda! Estilo nórdico con saborcito latino

Al momento de decorar nuestro hogar no podemos pasar por alto ¡La pieles de animales! Lo mejor es que somos amantes de las pieles sintéticas así que no tendrás que hacer nada ilegal para obtenerlas. Como lo escandinavo es sinónimo de natural, las pieles suaves le darán ese aspecto bastante campestre: Representado por animales y bosques. A lo mejor no es necesario que tengas todo en físico, si no lo consigues puedes integrarlos en forma de imágenes, similares a lo que buscas pero por cuestiones de tamaño o espacio no tienes en casa. Puedes tener además elementos decorativos de animales o criaturas mitológicas.