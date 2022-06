Topes de cocina: ¡Descubre los materiales más higiénicos y modernos!

Este tipo de encimeras se caracterizan por estar compuestas por una base de aglomerado, así como unas capas de melamina o fórmica, por lo que debes evitar colocar ollas o demás utensilios calientes. Lo más recomendado es tener una tabla de madera para que no se raye la encimera. Asimismo, para que no se dañe el acabado emplea detergentes neutros o alcohol porque los productos abrasivos no funcionan para limpiar. Por supuesto, no limpies con esponjas de aluminio ya que una pequeña pasada hará que se raye. Usa vinagre pero solo un poco, es probable que se hinche si entra en contacto con agua.