¡NO podrás creer este hogar en Maracaibo!

Aquí hay un ricón muy particular: un zona de bar de diseño impecable. La perfección se logró nuevamente. Muchas personas no logran entender cómo espacios tan simples tienen tanto poder de enamorar a las personas. He aquí el secreto: prestar sumo cuidado a los más mínimos detalles. Por ejemplo, el uso inteligente de los materiales, la proporción perfecta de los 6 cuadrantes de los gabinetes, el uso de la horizontalidad como bandera de elegancia.