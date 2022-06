¡Si amas las cocinas de vidrio, debes leer esto!

Mientras hacemos magia en la cocina tenemos que mantener en orden nuestro lugar favorito porque si hay algo que es bastante delicado y requiere siempre de nuestra atención es la cocina, y sobre todo: La superficie de la estufa de vidrio. Como bien sabes, la estufa es una de las zonas más delicada, nada más ocurre un raspón si no utilizas utensilios que no dañen esta delicada área. Muchas veces colocamos sobre ella muchos metales y aunque no lo creas el calor y el material los rayan con facilidad. Pero no te preocupes, hoy en día existen utensilios ideales con superficies lisas y planas en los sartenes, ollas y cacerolas como los de aluminio, titanio, acero de carbono y más, para asegurarte que la estufa permanezca libre de daños.