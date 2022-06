9 clósets para pedir al carpintero que los haga ya

Para mantener un cuarto ordenado, el closet es indispensable, sobre todo que si se diseña pensando en qué se va a guardar, se puede hacer a medida para cada tipo de ropa o accesorio, del vestuario, pantalones, blusas, camisas, trajes, chaquetas, vestidos largos, faldas etc y accesorios como carteras, zapatos, correas, etc. No es lo mismo diseñar un closet para un hombre que para una mujer, estos tienen espacios para diferentes vestuarios con medidas que se normalizan, pero si se hace de esta forma seguro cabrán más prendas de vestir que si se hacen todos iguales.

Revisa estas 9 propuestas de closet que puedes mandar a que un carpintero los hage para que estés con tu casa lista y preparada para este nuevo año que está comenzando.