¿Decorar un baño de medidas mínimas? – ¡10 ideas geniales!

Como hemos visto, no tienes que sacrificar el estilo o el diseño de tu baño por el espacio, solo necesitas enfocarte en lo que quieres y buscar la manera de hacerlo realidad. Este ejemplo es de un baño estilo vintage y un poco romántico. ¿Cómo puedes lograrlo? Consigue algunos muebles viejos, que tengas en casa y que ya no uses, luego dales una mano de pintura o el retoque que sea necesario para optimizarlos y luego serán la base perfecta para tu baño. Los detalles son lo más importante, espejos con molduras, muebles con acabados y listones decorativos para completar la ambientación.