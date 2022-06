¡Una casa como para tí!

Esta casa está llena de un sin fín de ideas que te puedes copiar para tu hogar, pues nos demuestra que no es necesario utilizar materiales caros ni realizar procedimientos constructivos complicados para levantar una vivienda. Además, aunque no lo creas, no le afectan los apagones ni los cortes de agua, pues tiene la capacidad de generar energía y agua por sí misma ¡Buenísimo!, ¿verdad? Sí, parece mentira, pero esta familia vive en un hogar autosufiente y por eso no dependen de las tradicionales compañías de suministro.

Sigue leyendo y descubre cómo los chicos de ABCDESTUDIO se las ingeniaron para crear una casa económica, amistosa con el medio ambiente y hermosa por dónde la veas.

¡Empecemos!