¡¿Cómo amoblar mi apartamento con poco dinero?!

Sabemos que no fue tarea fácil encontrar el apartamento deseado, pero la dificultad no termina ahí, ahora que ya lo tienes deberás completar la mitad del trabajo: amoblar y llenar de vida el espacio, en otras palabras ¡hacerlo tuyo! Que no te desanime la idea de lo que puede implicar ese gasto, por lo contrario, anímate a poner en práctica tus habilidades de diseñador e inspírate para decorar con mucha creatividad. Con este artículo queremos ayudarte a que lo hagas sin que el presupuesto sea un problema. Te ofrecemos seis ideas prácticas para que logres hacer una buena inversión en lo necesario y soluciones el gran desafío que significa amoblar por primera vez un apartamento.