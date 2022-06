7 fotografías de cocinas ¡muy acogedoras!

El estilo y/o corriente arquitectónica que vayas a emplear es determinante en la línea de materiales que escojas. Sin embargo no obstante el estilo, te recomendamos la utilización de superficies lisas, ya que generarán sensaciones de amplitud. Los colores suaves y sobre todo naturales como la madera y la arcilla, hacen un excelente juego dentro de la cocina gracias a que permiten su combinación con materiales industriales que darán, no solo mucho estilo a tu diseño, sino que también se desviara la atención a la falta de área, centrando el enfoque en un diseño no convencional muy interesante.