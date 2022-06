6 Ideas jardín que nunca se te ocurrieron

No importa si tienes un área grande o muy pequeñita, siempre es posible agregar un toque verde hermoso al frente de tu casa; si no me crees te invito a que veas detalladamente el diseño creado por el equipo de STUDIO GORSKI ARQUITECTURA. Hay muchas maneras de aprovechar mejor los espacios para crear un lindo jardín, resultando la más efectiva para los espacios pequeños los jardines verticales. Puedes crear hermosas paredes verdes o incluso jugar con tus plantas para crear un efecto de escaleras naturales o cascadas. Deja tu imaginación volar e inspírate con las ideas que homify pone a tu disposición.