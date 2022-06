Pisos de madera: 6 preguntas y 6 respuestas

¿Pensando en usar pisos de madera? Buenas noticias: No puede haber un material mejor. No solamente tiene una apariencia elegante y espectacular tanto en paredes como pisos. sus tonos aportan calidez y belleza, mejorando la decoración de cualquier habitación, y su elegancia no pasa nunca de moda.

En cuanto a características prácticas, son bastante fáciles de mantener, pues sólo es necesaria una la limpieza regular con aspiradora y quizás ocasionalmente un producto de limpieza profesional para madera. Además se consiguen en muchos estilos, colores y variedades… pero si estás considerando tener pisos de madera, aquí te damos toda la información que necesitas.