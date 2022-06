Patios pequeños bien aprovechados

Cue & Co of London

Generalmente el suelo de los patios esta pavimentado, con o sin una zona ajardinada y sistema de drenaje adecuado. Este patio coincide con otro análogo, compartiendo sus paredes. Tal espacio no es ocioso en la propuesta de Cue And Co of London; en la retirada del sol se aprovecha para un encuentro privado en este patio ajardinado. Las laminas horizontales de madera es el atractivo principal y el subyacente; el mobiliario con sensación industrial y el mármol de la mesa.

