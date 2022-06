Puertas corredizas modernas: Por qué te cambiarán la vida

Para conocer el tipo de color que elegirás para la puerta tienes que considerar el resto de la decoración del lugar. Lo importante es que hagas que la puerta destaque del resto, porque como sabrás este elemento es uno de los protagónicos, ya que enmarca la bienvenida al nuevo espacio que estás por conocer o habitar. Existen muchos colores para elegir, los más comunes son: Negro, madera, blanco, vidrio y aluminio. Puedes mezclar materiales, formas y figuras. Recuerda: No existe un patrón, cuando se trata de crear no hay regla que seguir, lo que debes buscar es sentirte en equilibrio con la elección de materiales que has elegido.