Cómo tener la grama y el jardín PERFECTO

Para tener un jardín perfecto hay que escoger (y mantener) la grama perfecta. Aunque no lo creas es una decisión de vida o muerte; de ello dependerá su belleza y desarrollo. Según la grama que plantes y cómo la mantengas dependerá la salud de tus plantas y flores. No es algo a elegir al azar (quizás la que te parezca más “bonita” sea la más fastidiosa de mantener, por ejemplo, o la que necesita un poco más del cariño que no tienes tiempo para dar). El tipo de suelo, la susceptibilidad al calor, la zona donde vives, TODO esto es importante ¡Pero no te asustes! Tener el jardín de tus sueños no es tan complicado como parece. Con estos pequeños y fáciles consejos no te equivocarás.

¿Preparado para tomar la decisión correcta? Descubre cómo tener un jardín perfecto ¡a prueba de arrepentimientos!