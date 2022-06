Haz un cuarto multifuncional que sirva para TODO

La velocidad con que se lleva el ritmo de vida actual, exige de nosotros buscar la practicidad en todo momento. Y es que para que no nos arrope la modernidad con todos sus avances, debemos marchar al son que nos toque, es decir, ser más productivos en menos tiempo. En ese sentido, debemos adaptarnos a los vaivenes de la cotidianidad con la inmediatez que esta implica. En nuestro hogar, por ejemplo, ser prácticos y a la vez funcionales es posible si incluimos en nuestra decoración el concepto de multifuncionalidad. ¿Imaginas tu habitación remodelada de tal forma que se pueda adaptar a todas tus necesidades? Y con necesidades nos referimos a que cumpla con todos los requerimientos para que aun manteniendo el confort y la comodidad que tanto te gusta, puedas también incorporar un área para trabajar, otra para almacenar tus cosas, e incluso otra para distraerte con una peli o escuchar buena música. No temas pensando que si tu habitación es pequeña no podrás hacerlo, porque con las ideas que te daremos a continuación, aprenderás a aprovechar cada espacio de forma multifuncional e inteligente.