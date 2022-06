¡Perfecciona tu patio en 1, 2 x 3!

Si quieres tener un patio espectacular que le quite el aliento a más de uno cuando te visite lo que puedes hacer es combinar tu mobiliario con plantas y flores coloridas, ya que cuando las integras creas un ambiente muy acogedor totalmente diferente al interior de la casa. Ya sabes no es lo mismo comer entre cuatro paredes que hacerlo de una manera muy divertida y única en tu patio. Para el experto FENTON ROBERTS GARDEN DESIGN no fue un problema contar con un patio de tamaño reducido, fue más bien un reto hacerlo ver más grande de lo que es, ¿no es maravilloso? Así podrás cenar deliciosamente a la luz de la velas.