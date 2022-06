7 ideas para una linda terraza con parrilla y horno

No hay nada mejor que cocinar mientras hablas con tus invitados, todos ayudándote a preparar una parrilla bien hecha, contando el método particular de cada uno para encenderla, o para saber el punto exacto de cocción de la carne. El área de la parrilla es uno de los lugares de reunión por excelencia en la casa del venezolano, para compartir con invitados, para reuniones familiares, o para una comelona en grupo grande cuando tu cocina no es lo suficientemente espaciosa.

Tu mismo podrás crear tu espacio de parrillera con nuestros sencillos tips, y lograrás que este importante sector recreativo de tu casa sea protagonista en tu próxima reunión. ¡Empecemos!