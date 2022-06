Espacios abiertos: ¿Pasaron de moda o son tendencia?

Pero no todo es perfección y buen gusto… Detrás de esta elección también hay desventajas. Y una de ellas es precisamente el tema de los olores, los cuales pueden reinar toda la casa si no tienes una buena campana en la cocina. Por el simple hecho de que los espacios se comuniquen entre sí hace que el humo y los olores de trasladen sin piedad a cada rincón, ¿acaso no lo habías pensado? De esta manera, lo mejor puede ser adquirir la campana que te comentamos y tener un buen estractor de olor. Puedes intentar también colocar en las áreas comunes velas aromáticas o rociadores que se activen automáticamente.