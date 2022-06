7 Materiales de techo que te volverán loco

¿Alguna vez escuchaste sobre los techos verdes? Colocar el jardín sobre tu techo puede ser una excelente opción. Estos techos con plantas son ideales debido a que no requieren de mucho mantenimiento, y aportan beneficios al ambiente. Esta idea consiste en crear espacios verdes y sembrar plantas en lugares de poca profundidad. Si quieres tener una gran variedad de plantas, debes tomar en cuenta que necesitarás dedicar más tiempo para su debido mantenimiento. Por el caso contrario, cuando colocas solo unas pocas plantas, generalmente no necesitas depender tanto del cuidado, incluso no necesitas suministro de riego, debido a que las plantas que allí florecen se adaptan mucho mejor a las condiciones de temperatura y humedad. Inspírate con las ideas de Sky Garden Ltd.