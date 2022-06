¡Así de fácil! Cómo construir un Sauna en el jardín

¿No te pasa que durante la semana lo único que quieres es descansar y entregarte a la relajación total y absoluta? Pero no se trata simplemente de acostarse en una cama y estar echado todo el día… No señor, lo que quieres es sentirte como todo un Rey y olvidarte de todo construyendo un sauna espectacular en tu jardín. Seguramente le dijiste a tus amigos o a tu pareja y pensaron que estabas un poco loco pero nosotros sabemos que no es así, ¡es la mejor idea que se te puso ocurrir para acabar con todo el estrés! A lo mejor algunas personas no están acostumbradas a tener su propio sauna pero es de lo más sencillo, solo tienes que saber qué diseño te conviene, elegir la madera correcta, saber dónde ubicarlo y muy importante, de qué tamaño lo quieres tener. Existen en la actualidad tantos tipos de sauna como automóviles, por lo que hoy hemos creado para ti: ¡La mejor de las guías! Verás lo simple que será para ti construir tu propio sauna en el jardín: