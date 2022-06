7 Ideas rústicas para la mesa de tu cocina

Al ser dueño de una mesa para la cocina, tienes que tener en cuenta algunos consejos de mantenimiento que a veces pasan por alto. Barniza la superficie, patas y demás, para que se mantengan brillantes y protegidas por más tiempo. Por lo general las mesas pierden color y brillo. Si la que tienes ya tenía su barniz, deberás quitárselo y luego volverlo a aplicar nuevamente. No olvides colocar un protector cada vez que poses algo caliente o mojado para que no se manche la mesa. Recuerda que aunque es una buena superficie no debes abusar de su uso, luego podrías tener una quemadura que no podrás eliminar.