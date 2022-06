¡Construye un moderno podio en tu Cama!

No hay nada mejor que llegar a casa después del trabajo y descansar de lo lindo mientras estamos en nuestra cama… ¡Piénsalo en menos de lo que canta un gallo estarás relajado y feliz durmiendo como un lirón en un colchón cómodo y suave! Pero claro no todo es el colchón, tener una cama confortable y muy original depende de ti. Si a lo mejor no sabes cómo elegir el mejor podio para tu cama, te recomendamos conocer muchos diseños para que puedas inspirarte y elegir el correcto o si por el contrario, quieres hacerlo tú mismo. Solo necesitas ciertas herramientas, madera, clavos y ¿Quién quita? A lo mejor puedas hacerlo tú mismo con cajas de cartón, ¿no es genial? Hoy te enseñaremos los mejores consejos para que aprendas a construir el podio tu mismo. No es nada difícil, solo es cuestión de darle rienda suelta a ¡Tu creatividad!