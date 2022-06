Un hogar pequeño, pero lleno de luz

Para aquellas personas que viven en la ciudad, no es una novedad saber que los espacios son limitados y que la vida es realmente agitada, y si sumado a eso eres una persona joven que busca independizarse o una pareja, pues la opción más realista y común que solemos buscar es un apartamento pequeño. Con esto que le cuento no quiero asustarlos, por el contrario, me gustaría invitarlos a ver en este nuevo libro de ideas un apartamento que destaca por ser realmente luminoso y amplio, a pesar de sus pequeñas dimensiones.

Pero… ¿Cómo es posible que un lugar sea pequeño y amplio al mismo tiempo?, sería interesante preguntarle a los profesionales de Espacio y Luz Fotografía que gentilmente nos muestran el proyecto y tratar de explorar el libro de ideas que tenemos preparados en esta ocasión.