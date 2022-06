5 Casas bellas ¡5 Patios espectaculares!

No hay nada más placentero que tener un patio hermoso ¿A quién no le encanta tomarse un café los domingos en su propio patio? Recibir a la familia, escuchar los pájaros, brocearse tranquilo y despreocupado en la intimidad de tu pequeño reino. Ese pedazo de parcela entre tu casa y la pared perimetral trasera tiene mucho más potencial del que jamás has imaginado. Con buenas ideas, creatividad para torear las dificultades económicas, los materiales acertados, las plantas correctas, los colores y el mobiliario, ese pequeño pedazo de tierra puede transformarse en un paraiso propio para ti y tu familia.

Por eso hoy te enseñamos 5 casas homify que te enamoraron por sus patios.

¡Vamos a verlas!