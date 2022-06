7 Formas Encantadoras de incorporar la Naturaleza a tu Baño

Si has tenido la oportunidad de viajar a algún lugar exótico y lejos de la ciudad, podrás recordar que los cuartos de baño de estas posadas siempre tienen un look desgastado pero encantador, tal cual el diseño de Régua Arquitetura, quienes nos muestran un baño súper ecléctico, con colores vibrantes escogidos para resaltar con la abundante naturaleza que invade el cuarto a través de la ventana. El diseño incorporó la vegetación utilizando un matero justo bajo la ventana, perfecto para refrescar el lavabo. Utiliza colores desgastados y con más agua para pintar las paredes de tu baño, de esta manera lograrás un look antiguo sin tener que esperar años a que la pintura se modifique con el tiempo.