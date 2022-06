Top 6: Las mejores escaleras para espacios pequeños

El vidrio es un material traslúcido que permite la comunicación visual entre espacios, siendo este un plano que no entorpece a la vista ni sobrecarga el diseño. Por cualidades como esta, el vidrio se ha empleado en muchísimos aspectos del diseño, no solo en las ventanas. Si buscas diseñar una escalera para espacios reducidos, no dudes en utilizar vidrio para crear cada componente de la misma, abarcando desde los peldaños hasta el pasamanos. Además de verse estilizada y ligera, las escaleras de vidrio son elementos que no estorban visualmente, todo lo contrario, gracias a su estética se convierten en piezas llamativas y futuristas, ¡Perfectas para deslumbrar!