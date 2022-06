Decoración sólo para hombres: Cómo lograr que tu cita pase la noche

Si hace poco terminaste con tu ex, o tuviste otra visita antes de esta cita, por favor, no dejes nada a la vista que pueda evidenciar tus andanzas. No es que sea malo divertirse de vez en cuando, pero si estás tratando de impresionar a una chica nueva, lo ideal sería que no encuentre la franela favorita de tu ex o algún pendiente de otra chica. Asegúrate de que no tengas ningún objeto a la vista para evitar situaciones incómodas y arruinar tu noche.

Deja los nervios a un lado y preocupate por dejar todo en orden y preparado antes de salir para evitar pasar penas en último momento. Sé tu mismo y deja que la noche fluya, ¡Suerte en tu próxima cita!