Maracucho, pequeño y con excelente distribución

Sin duda alguna el corazón de toda casa es la cocina donde mamá pasa la gran mayoría del tiempo cocinando haciendo postres o por qué no, papá haciendo inventos y creando nuevos platos para todos aquellos amantes de la cocina. Sin duda este espacio será el lugar de juego y de tertulias, veamos como tenemos la parte de cocina del lado izquierdo y de fondo un empanelado donde se encuentran los hornos y a la derecha la nevera, es decir, la cocina se extiende a lo largo del espacio teniendo en su centro un bar en isla y el comedor. Una nueva distribución ingeniosa que no estamos acostumbrados a ver. Algo que si me pone a pensar es que tan adecuado es tener la nevera tan alejada del área de platos caliente.