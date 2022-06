Verdadero o Falso: ¿Es frío y aburrido el estilo minimalista?

Decir que el estilo minimalista es aburrido no es ni cierto ni falso, pues el aburrimiento es un aspecto subjetivo que depende de la personalidad de cada quién. Si te gusta la simplicidad y las decoraciones sobrias acompañadas de elementos bastante funcionales, el estilo minimalista es perfecto para ti; mientras que si prefieres el uso de objetos decorativos en puntos focales estratégicos con los que puedas experimentar constantemente, no eres amante de los espacios vacíos y te gustan los detalles excéntricos, esta modalidad de diseño no te emocione.