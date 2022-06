Baños elegantes: ¡Cómo sacarle el mayor provecho!

¡Para decorar el toillet TODO se vale! Existen muchísimas formas de sacarle provecho a tus espacios. En esta ocasión, te recomendamos aplicar vinilos en las paredes tal y como lo muestran los profesionales de BARASONA DISEÑO Y COMUNICACION. Otra manera es pintarlos con una plantilla de plástico. Existen muchas tiendas por departamento que las venden, encontrarás de flores, plantas, hojas, pájaros… ¡Hay tantos modelos que seguramente no sabrás qué elegir! Es muy fácil de aplicar en la pared pintada, no podrás hacerlo sobre cerámica por no ser suficiente a la humedad de la habitación.