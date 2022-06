¡5 Maneras fabulosas de utilizar tu balcón!

¡Tener un balcón es una bendición! Hay tantas cosas que puedes hacer en él que ni te imaginas, solo bastará con leer este libro de ideas genial que tenemos para ti. Pon atención: Puedes tomarte una rica taza de café por la mañana mientras lees el periódico, si lo deseas podrías instalar una lona para protegerte del sol y de la lluvia, así nada perturbaría tu distracción. Pero piénsalo bien no te gustaría escuchar música mientras te distraes con el sonido de la ciudad y ves las luces pasar… Otra forma de sacarle provecho es haciendo tu propio jardín, no olvides que las plantas le dan vida a los espacios por sus colores variados y las formas tan únicas que tienen. Pero si eres amante de la comida lo que puedes hacer es cultivar tus propias especies, ¡verás que en poco tiempo harás las mejores pizzas de toda Venezuela! En esta ocasión, aprenderás a sacarle provecho a tu balcón. Seguro, en unos días tu vecina verá cómo lo has logrado y te pedirá que le enseñes.