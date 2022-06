7 Casas, ¡7 Ideas para tus Escaleras!

’El espacio bajo la escalera no tiene que ser un espacio muerto ¡Aprovecha ese lugar desperdiciado! Las escaleras no sólo están allí para subir y bajar, también pueden ser un punto atractivo que le de vida a tu casa. Por lo general están cerca de la entrada y será lo primero que vean tus invitados y tu familia al entra. ¿Cómo sacarle el mayor provecho? Hay mil maneras, y aquí te proponemos hacer un pequeño jardín que no requiera muchos cuidados… ’

