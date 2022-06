¡MENTIRAS! Antes de pintar tu apartamento debes leer esto

Pintar nuestro apartamento es algo que nos pone verdaderamente a pensar ¿qué colores usar para que se vea más amplio? ¿un techo de color vivo quedará bien? ¿los colores oscuros son de verdad muy deprimentes? ¡en fin! las dudas dan mil vueltas en la cabeza cuando de tomar brocha y pintura se trata, y es que algo tan básico puede no resultar como lo deseaste y de esta manera perder tiempo, dinero y esfuerzo. Para que esto no ocurra nos dimos a la tarea de desmentir o afirmar 6 cosas que has escuchado todo el tiempo con respecto a este tema ¡prepárate para ser todo un entendido en la materia!