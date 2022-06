El truco de la decoración con metales

Las salas de tu hogar pueden lucir fabulosas si colocas en ellas elementos decorativos de calidad que luzcan y destaquen con estos efectos metálicos, no importa si son de plata o de acero, lo cierto es que hacen que las paredes destaquen aún más. Puedes colocar lámparas de metal así como ubicar lámparas, mesas de estar, adornos o esculturas. No importa lo que escojas para tu hogar, es cuestión de tener buen gusto y saber si todo combina entre sí. Puedes combinar estos elementos con madera, alfombras elegantes y demás artículos para el hogar. ¡Aplica de nuestros consejos, no te arrepentirás!