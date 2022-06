Protege tu hogar de curiosos peligrosos

Esta es otra de las grandes alternativas cuando quieres mantener la privacidad en tu hogar, si no quieres cubrir las ventanas con cortinas o persianas, piensa en colocar vidrio esmerilado. También se conoce como vidrio opaco, es producido del granallado o grabado ácido de vidrio claro. Esta técnica es lo que crea el efecto de hacer el cristal traslúcido, por lo tanto no se ve nítido ni el exterior, ni el interior. Aunque este vidrio no permite la visión, si deja que entre por completo la claridad, siendo una opción preferida por muchos para sus hogares.