Extender tu casa – ¡8 Secretos sensacionales!

Al momento de pensar en la sala de estar, es indiscutible no creer que podría funcionar hasta para algo más. No todo es lo que parece, tener este tipo de área es ideal para atender huéspedes en casa y no tienes suficiente espacio para ellos. Por lo que te recomendamos amueblar muy bien tu sala de estar, coloca varios sofá cama que sirvan de asiento y a la vez de cama para que no tengas que instalar una litera y demás elementos. Otra cosa que no debe faltar es una repisa para colocar objetos personales o decorativos, tener un baño sería ideal. Ya sabes, las necesidades siempre hay que atenderlas, lo importante es la comodidad.