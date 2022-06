Aprovecha el espacio detrás del sofá – ¡6 ideas geniales!

Si no cuentas en casa con una oficina o un área con escritorio donde tus hijos o tú puedan sentarse a trabajar de manera tranquila y llenos de concentración, te presento esta propuesta. No importa si no cuentas con tanto espacio libre en tu casa, siempre es una buena opción sacarle el máximo pro-vecho posible a la parte trasera del sofá. La propuesta presentada por MOLINS INTERIORS va más allá, a simple vista pareciera una mesita alta para colocar objetos decorativos; pero realmente se trata de un escritorio muy sofisticado que viene acompañado de un sillón cómodo que hace juego. Este mobiliario se mezcla tan bien con el resto de la decoración que la realza estupendamente.