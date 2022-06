7 dormitorios venezolanos que te encantarán

La cama debe estar ubicada de forma que no afecte con la calidad del reposo. es aconsejable que la cama quede orientada hacia la puerta y no en dirección contrario, con una cercana entrada de luz natural pero no dandole la espalada a la ventana, más bien que la luz natural entre de lado y que el espaldar sea un muro. una vez ubicada la cama podrás hacer un análisis del espacio resultante para la colocación de mobiliario complementario que no afecte circulaciones.